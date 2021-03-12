Стало известно, сколько госбюджет Украины получил от лотерей

В течении 2020 года в госбюджет Украины поступило 88,5 миллионов гривен налогов, а также обязательных платежей от субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи.

Об этом сообщили в украинском Министерстве финансов.

В то же время за январь текущего года данная цифра поступлений составила 3,1 млн. гривен.

Стоит отметить, что 7 марта в Фейсбуке "Украинской национальной лотереи" сообщили о рекордном джекпоте для страны, в размере 33 032 00 гривен.

Стоит напомнить, что ранее, еще в декабре 2020 года в ЮАР сразу 2 десятка человек выиграли огромные деньги в национальной лотерее. При чем, сама комбинация оказалась довольно банальной и состояла и чисел - 5, 6, 7, 8, 9 и 10.