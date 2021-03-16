На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин

В Украине могут освободить производителей вакцин против "Covid-19" от ответственности за последствия после вакцинации людей. В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект №5247 про внесение изменений в закон "О лекарственных средствах".

Согласно тексту законопроекта, после оформления государственной регистрации вакцин или медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавируса, МОЗ, с позволения Кабмина, будет иметь право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением медпрепаратов.

В то же время, от гражданской ответственности за последствия применения вакцин будут освобождены производитель, владелец регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, привлеченных к вакцинации.

Как указано в пояснительной записке, принятие закона необходимо для предоставления Украине вакцин против коронавируса в рамках механизма COVAX.

Напомним, в пятницу, в рамках брифинга 26 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о некоторых случаях побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.