"Привязались друг к другу": 8-летняя Мила Махановец прокомментировала вспыхнувший скандал

В Украине разгорелся скандал с 8-летней моделью Милой Маханец и ее 13-летним "бойфрендом" Пашей Паем. Сама девочка утверждает, что успела "привязаться" к парню, но делом уже заинтересовалась полиция.

В сторис в своем Инстаграм Мила сообщила, что все началось из-за желания привлечь к себе внимание.

"Мы познакомились с Пашей 7 месяцев назад. Первой нашей целью было похайпить и поднять актив, но прошло 7 месяцев и мы друг к другу привязались", - сообщила она.

Тем временем, правоохранители сообщили, что открыто уголовное дело по ч.1 ст.301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов). Мать Милы Маханец вызвана на допрос.

Об этом сообщили Укринформу в полиции Киева.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба назвал такой контент "аморальным и провокационным", после чего заявил, что обратился к МВД, Генпрокуратуре, киберполиции и социальным службам.

Позже стало известно, что дедушка Милы Маханец является главным консультантом секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.