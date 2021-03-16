СБУ устроила масштабные обыски по делу о "Харьковских соглашениях" (фото)

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "харьковских соглашений". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди прочего, обыски проводились в: Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины, Кабинете министров Украины (совместно с Государственным бюро расследований).

"Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия", - отмечают в ведомстве.

Среди найденных документов, в частности присутствует информация об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации на территории Крыма. Впоследствии они принимали участие в оккупации полуострова.

В частности, , в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и ущерба экономическим интересам.

Напомним 27 апреля 2010 года 236 народных депутатов ратифицировали так называемые "Харьковских соглашения", которые продлили пребывание российского флота в Крыму на десятки лет.