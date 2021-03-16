Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером

После общественного резонанса, возникшего вокруг 8-летней Милы Маханец и ее 13-летнего "бойфренда" Паши Пай, мать девочки Дарья дала комментарий для СМИ.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Она - блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес", - говорит Дарья.

Женщина подчеркнула, что дети не живут отдельно от родителей.

"Она в своих сторис отметила, что она едет на ночлег к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", - сказала мать девочки.

Дарья уточняет, что девочка не понимает, почему вокруг этой истории возникло столько агрессии, а потому ограждает ее от информации, публикуемой в сети.

"Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают", - сказала женщина.

Она добавила, что надеется на дальнейшее развитие карьеры дочери в модельной сфере.

Также она подтвердила, что была допрошена в полиции Ирпеня, но намерена и далее настаивать на том, что ничего противозаконного сделано не было, а также на том, чтобы дело было закрыто.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба назвал такой контент "аморальным и провокационным", после чего заявил, что обратился к МВД, Генпрокуратуре, киберполиции и социальным службам.

Позже стало известно, что полиция открыла дело по ч.1 ст.301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов).