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Папа 8-летней модели Миланы в шоке от разгоревшегося вокруг дочери скандала

Папа 8-летней модели Миланы в шоке от разгоревшегося вокруг дочери скандала
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Отец Александр 8-летней Миланы Маханец, которая публично рассказала о своих отношениях с 13-летним блогером Пашей Паем на данный момент находится в шоке от происходящего.

Об этом сообщили "КП в Украине".

Согласно предоставленным данным, в 2019 году мать Миланы Дарья разошлась со своим мужем, отцом девочки. При этом, со слов друзей девушки, расставание проходило весьма сложно, но причину узнать не удалось. В это время и начались изменения Миланы в соцсетях: ее Инстаграм плавно менялся от обычной страницы ребенка до рекламной площадки. По мнению знакомых семьи, расставание родителей и могло оказать влияние на резкие изменения в кругу общения их дочери.

Скандал с Милой Маханец и Пашей Пай - в полиции завели дело 

Несмотря на это, отец несовершеннолетней Миланы Александр и по сей день пытается поддерживать общение с дочкой и оказывать помощь ей, хотя говорить о ней не хочет. Сейчас он "просто в шоке" от сложившейся ситуации и считает, что все происходящее на данный момент - неправильно.

Стоит напомнить, что 16 марта мать Миланы Маханец прокомментировала отношения своей дочери с несовершеннолетним Инста-блогером.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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