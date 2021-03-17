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Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине растет смертность от COVID-19: где больше всего летальных случаев

В Украине растет смертность от COVID-19: где больше всего летальных случаев
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

За последние сутки 17 марта в Украине по количеству случаев смерти среди COVID-пациентов лидирует Киев. Столица также занимает первое место по общему количеству умерших в стране. 

Об этом сообщили в украинском СНБО.

Согласно предоставленным данным, в Украине за прошлые сутки больше всего смертей зарегистрировали в таких областях:

  • киевские врачи зафиксировали 25 смертей пациентов,
  • Ивано-Франковская область насчитала 23 погибших от заболевания,
  • в Днепропетровской области 20 украинцев скончались от коронавируса,
  • в Донецкой области врачи констатировали смерть 19 COVID-больных,
  • Львовская и Харьковская области насчитали каждая по 17 погибших.

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Топ областей, где с момента первого заражения умерли больше всего людей:

  • в Киеве 2961 пациент скончался,
  • во Львовской области 2430 человек умерли от болезни,
  • Днепропетровская область насчитала 2148 смертей от COVID-19,
  • в Харьковской области медики зарегистрировали смерть 1750 украинцев,
  • 1571 граждан не выжили, болея коронавирусом в Одесской области. 

Стоит напомнить, что ранее аналитик дал совет украинским властям, как лучше всего вводить в Украине очередной локдаун.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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