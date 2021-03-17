В Украине растет смертность от COVID-19: где больше всего летальных случаев

За последние сутки 17 марта в Украине по количеству случаев смерти среди COVID-пациентов лидирует Киев. Столица также занимает первое место по общему количеству умерших в стране.

Об этом сообщили в украинском СНБО.

Согласно предоставленным данным, в Украине за прошлые сутки больше всего смертей зарегистрировали в таких областях:

киевские врачи зафиксировали 25 смертей пациентов,

Ивано-Франковская область насчитала 23 погибших от заболевания,

в Днепропетровской области 20 украинцев скончались от коронавируса,

в Донецкой области врачи констатировали смерть 19 COVID-больных,

Львовская и Харьковская области насчитали каждая по 17 погибших.

Топ областей, где с момента первого заражения умерли больше всего людей:

в Киеве 2961 пациент скончался,

во Львовской области 2430 человек умерли от болезни,

Днепропетровская область насчитала 2148 смертей от COVID-19,

в Харьковской области медики зарегистрировали смерть 1750 украинцев,

1571 граждан не выжили, болея коронавирусом в Одесской области.

Стоит напомнить, что ранее аналитик дал совет украинским властям, как лучше всего вводить в Украине очередной локдаун.