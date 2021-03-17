"Девочка отлично играет свою роль": в модельном агентстве ответили насчет "романа" 8-летней Миланы Маханец

Попавшая в скандал из-за своих отношений с 13-летним инста-блогером Милана Маханец обладает отличной харизмой и с легкостью может менять свой образ.

Такое мнение в комментарии "КП в Украине" озвучила основатель модельного агентства "LolaKIDS Models" Оксана Собченко.

По ее словам, девочку и ее маму она знает уже давно. Мила уже успела принять участие в показах в качестве модели на "UKRAINIAN KID’S FASHION WEEK".

"Лично мое мнение - девочка отлично играет роль, согласно сценарию", - сказала она.

Собченко считает, что для многих родителей это просто бизнес и у каждого будут свои методы его ведения. Поэтому нельзя ничего сказать об этом скандале пока не будет картины изнутри в отношениях самой Миланы и ее матери к этому.

Она подчеркнула, что из-за появления соцсетей граница "допустимого" стала значительно шире и на данный момент есть множество проектов, где девочки копируют взрослых и это не несет никакой интимной направленности. В таких "рекламных" проектах главным является доверие между родителем и ребенком и понимание, что все происходит не по настоящему, а по сценарию.

Продюсер уверена, что если "продукт" будет иметь популярность, значит на него есть спрос и тогда остается только вопрос к организаторам "родителям" в их бережливости ребенка.

Стоит напомнить, что ранее отец Миланы Маханец, которая стала известна благодаря своим отношениям с 13-летним Инста-блогером прокомментировал скандал. При этом, мать девочки еще 16 марта рассказала, что думает об отношениях дочери.