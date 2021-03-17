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Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 17 марта: "комплимент" Байдена Путину, новые санкции против России и выводы Ирана по катастрофе МАУ

Итоги 17 марта: "комплимент" Байдена Путину, новые санкции против России и выводы Ирана по катастрофе МАУ
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф

Среда, 17 марта запомнится сразу несколькими важными событиями, которые о большей части разыгрались на международной арене.

Коронавирус в Украине

На утро 17 марта украинские медики зарегистрировали 11 833 случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране уже второй день подряд довольно высокий показатель смертности - 289 человек. Интересно, что по количеству случаев смерти среди COVID-пациентов лидирует Киев. Столица также занимает первое место по общему количеству умерших в стране. Кроме того, 17 марта, в Украине впервые привили второй дозой вакцины от коронавируса больного с COVID-19.

"Эпитет" Байдена и санкции против России

17 марта президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей" и ввел новые санкции против России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отношения США и Российской Федерацией "необратимой деградацией" и заявила о вызове посла в Москву из Соединенных штатов.

Катастрофа МАУ

 Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал циничной попыткой Ирана скрыть реальные причины катастрофы Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), списав все случившееся на ошибку оператора системы ПВО.

Прощай, Тина!

Легендарная певица Тина Тернер заявила о завершении своей карьеры. 81-летняя артистка снялась в автобиографическом документальном фильме, что вышел на телеканале Sky, в котором и рассказала о причинах такого решения.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 151

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Иран, Санкции, МАУ, Владимир Путин, Джо Байден, Итоги дня.
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