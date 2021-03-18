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Мама 8-летней модели "объяснила" скандал: "Детские поцелуи, Мила может сейчас и Вас поцеловать" (видео)

Мама 8-летней модели "объяснила" скандал: "Детские поцелуи, Мила может сейчас и Вас поцеловать" (видео)
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф

Дарья Маханец, мать 8-летней модели Милы Маханец, попавшей в скандал из-за "романа" с 13-летним Insta-блогером Пашей Паем и размещением в их аккаунтах в соцсетях фото и видео контента, вызвавшего возмущение детского омбудсмена Николая Кулебы и общественности, попыталась оправдать происходящее нынешними молодежными трендами в соцсетях.

Об этом женщина рассказала в интервью телеканалу СТБ, опубликованном на странице в Facebook телеведущей Анной Маляр.

"Никаких отношений, кроме дружеских, у них нету. Ихняя аудитория, детская аудитория сейчас очень настроена на то, чтобы всех "шепперить" – сводить между собой девочек-мальчиков", - утверждает она.

Маханец также отрицает, что дети спят в одной кровати.

"Они не спят в одной кровати, это исключительно прилечь, сфоткаться, посмеяться, выставить (в соцсеть – ред.)", - говорит женщина.

Она также назвала "исключительно детскими" поцелуи, фото и видео которых публиковались в аккаунтах детей и вызвавшие негодование пользователей, многие из которых расценили их как совсем не детские.

"(Поцелуи – ред.) исключительно детские. Мила сейчас может вас поцеловать", - ответила женщина, рядом с которой во время интервью стояла и сама девочка, корреспонденту.

 "Привязались друг к другу": 8-летняя Мила Махановец прокомментировала вспыхнувший скандал

По словам Маханец, девочка школу не посещает из-за недостатка времени, а учится онлайн, поскольку занята на показах и съемках.

"Было принято решение онлайн школу, потому что ребенок оченьчасто находится где-то на показах, на съемках… сфера модели – это с рождения (участвовать в съемках и т.д. – ред)", - сказала мать девочки.

Она также добавила, что второй юный фигурант скандала – мальчик Паша Пай, "не рассматривает Милу как партнера сексуального и так далее, это ребенок, к которому он относится просто трепетно, как к ребенку.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что обратился к МВД, Офис генпрокурора, Киберполиции и социальным службам

Полиция открыла дело по ч.1 ст.301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов). 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 814

Все по теме:

Скандал, Роман, Соцсети, Поцелуи, Мила Маханец, Паша Пай.
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