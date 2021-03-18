Скачать
Четверг, 18.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины
Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины
Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто
Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто
В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру из-за "разгульного образа жизни" (видео и фото 18+)
В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру из-за "разгульного образа жизни" (видео и фото 18+)
Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины
Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины

Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины

Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф

Украина не желает идти на уступки северному соседу. Поэтому Российская Федерация последовательно идет на обострение конфликта.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант Василий Богдан.

По мнению офицера, в Владимира Зеленского пришли к выводу, что постоянной сдачей позиций не упасться вернуть оккупированные территории и население. На осознание это факта повлияло ряд факторов, среди которых давление украинского общества, неделание России идти на урегулирование конфликта и новое руководство Белого Дома.

Украина не хочет идти на политические уступки, прежде чем будут решены аспекты войны и мира. Это, вместе с санкциями от западных стран, вызывает раздражение у Владимира Путина. Поэтому Кремль идет на провокации, как на фронте растет количество обстрелов и жертв, так и нарушая границу в Сумской области, куда 16 марта вторгся вертолет Ми-8.

Российский вертолет вторгнулся в воздушное пространство Украины: видео инцидента

"Это – проба пера, попытка дестабилизировать ситуацию, шантажировать Украину, вынуждая идти на уступки. Важно не поддаваться и гнуть свою линию", - отметил Богдан.

По его мнению, давление коллективного Запада – ЕС и США, вместе с принципиальной позицией Украины, вынуждают Путина идти на всё более дерзкие шаги .

"Франция и Германия, которые наряду с Украиной и Россией входят в нормандскую четверку, в последнее время тоже начали занимать более жесткую позицию касательно РФ. Это делает позицию Кремля более уязвимой – подталкивает Путина форсировать ситуацию. И на востоке Украины, на международной арене", – отмечает Василий Богдан.

Вторжение вертолета ВС России в Украину: выяснилась важная деталь

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": "У Путина много понтов, но сил – всё меньше", – генерал Василий Богдан об угрозе вторжения со стороны РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 244

Все по теме:

Война, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Василий Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Египте при странных обстоятельствах умер 21-летний украинец: все детали и фото
02 У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму
03 "Необратимая деградация": посла США вызвали "на ковер" к Лаврову из-за новых санкций
04 Мама 8-летней модели "объяснила" скандал: "Детские поцелуи, Мила может сейчас и Вас поцеловать" (видео)
05 В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине поймали агента боевиков &quot;ДНР&quot;, шпионящего за ВСУ (фото)
На Днепропетровщине поймали агента боевиков "ДНР", шпионящего за ВСУ (фото)
Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений
Кого коснется трехнедельный карантин в Киеве: инфографика всех запретов и ограничений
Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)
Некрасиво получилось: Мендель прервала выступление президента Литвы (видео)
Бывшая жена Андрея Богдана в &quot;Холостяке-11&quot;: что о ней известно (фото)
Бывшая жена Андрея Богдана в "Холостяке-11": что о ней известно (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь