Зеленский раздражает Путина: генерал объяснил причину провокаций России против Украины

Украина не желает идти на уступки северному соседу. Поэтому Российская Федерация последовательно идет на обострение конфликта.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант Василий Богдан.

По мнению офицера, в Владимира Зеленского пришли к выводу, что постоянной сдачей позиций не упасться вернуть оккупированные территории и население. На осознание это факта повлияло ряд факторов, среди которых давление украинского общества, неделание России идти на урегулирование конфликта и новое руководство Белого Дома.

Украина не хочет идти на политические уступки, прежде чем будут решены аспекты войны и мира. Это, вместе с санкциями от западных стран, вызывает раздражение у Владимира Путина. Поэтому Кремль идет на провокации, как на фронте растет количество обстрелов и жертв, так и нарушая границу в Сумской области, куда 16 марта вторгся вертолет Ми-8.

"Это – проба пера, попытка дестабилизировать ситуацию, шантажировать Украину, вынуждая идти на уступки. Важно не поддаваться и гнуть свою линию", - отметил Богдан.

По его мнению, давление коллективного Запада – ЕС и США, вместе с принципиальной позицией Украины, вынуждают Путина идти на всё более дерзкие шаги .

"Франция и Германия, которые наряду с Украиной и Россией входят в нормандскую четверку, в последнее время тоже начали занимать более жесткую позицию касательно РФ. Это делает позицию Кремля более уязвимой – подталкивает Путина форсировать ситуацию. И на востоке Украины, на международной арене", – отмечает Василий Богдан.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": "У Путина много понтов, но сил – всё меньше", – генерал Василий Богдан об угрозе вторжения со стороны РФ.