Украине грозит дефицит питьевой воды: Госэкоинспекция озвучила прогноз

Украине грозит дефицит питьевой воды до 2050 года, из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

"Согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - подчеркнул он.

Все дело в том, что по данным национальной Гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.

"В течение 2020 ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков", - указано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее из-за аномально теплой зимы в 2020 году и недостаточного количества осадков для наполнения рек Укргидрометцентр прогнозировал дефицит воды в реках весной и летом.