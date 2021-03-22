Правда ли, что коронавирус в Украине "помолодел": Ляшко дал ответ

В Минздраве опровергли слухи, что коронавирус "помолодел" и стал чаще поражать молодежь нежели пожилых людей.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс".

"Пожилые люди все еще в красной зоне риска. Больше всего больных людей - в возрастных группах 50-59 лет, а также 60 лет и старше", - сказал он, добавив, что с 2020 года структура заболеваемости по возрастным категориям почти не изменилась.

Тем самым он опроверг информацию, что COVID-19 ныне чаще диагностируют у молодых людей, в сравнении с 2020 годом, когда чаще болели пожилые люди.

По его словам, анализ возрастных показателей болевших и умерших от коронавирусной болезни с августа 2020 по март 2021 практически не поменялась.

Кроме того, он отметил, что именно в возрастной группе 60+ в последние три месяца наблюдается рост заболеваемости.

"75-80% всех летальных случаев регистрируются именно в этой возрастной группе", - сказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, 22 марта в Украине в карантинную "красную зону" помимо Киева входят еще семь областей – Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

На фоне этого в Украине стартовал второй этап вакцинации.