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Вторник, 23.03.2021
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В "Слуге народа" предложили отстранять врачей, отказавшихся от вакцинации: в сети поднялись споры

В "Слуге народа" предложили отстранять врачей, отказавшихся от вакцинации: в сети поднялись споры
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф

На фоне небольшого процента желающих вакцинироваться от коронавируса даже среди врачей, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин предложил уволить тех медиков, которые не хотят ставить прививку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, есть только две причины, по которым медик может не вакцинироваться от коронавируса – наличие аллергии и уже перенесенный COVID-19 и врач "не хочет "забирать" эту вакцину у какого пациента из группы риска".

"Если человек руководствуется собственными представлениями вместо науки "медицина", она не может работать врачом - потому что это специальная профессия с ограниченным доступом, для людей, которые руководствуются наукой, а не вещими снами", - отметил Гурин.

В Украине лишь одна область осталась в "желтой" зоне карантина (карта)

Кроме того, не вакцинироваться, по его словам, не правильно и со стороны врачебной этики.

"Если человек готов не защищать себя и этим подвергать смертельной опасности пациентов, она не может работать врачом - потому нарушает врачебную клятву", - добавил нардеп.

В сети стали бурно обсуждать заявление нардепа, предложив "уволить себя и всех остальных в Верховной Раде".

"Можете уволить себя и всех остальных в верховной Раде.На всю зарплату верховной рады ежемесячно делать ремонты и закупать оборудование для больниц,лечить детей которым нужно дорогостоящее лечение", "Люди на первой линии, с максимальным количеством потенциально опасных контактов - и депутат их пугает увольнением за отказ от вакцинации? Сильно, да", "Должны ли быть уволены депутаты, которые не представляют интересов народа? Развивайте тему)", - пишут в сети.

Гурин о вакцинации

Гурин о вакцинации

Гурин о вакцинации

Как сообщал "Телеграф", Как сообщал "Телеграф", на утро вторника, 23 марта, в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 606 детей и 357 медработников. При этом за прошедшие сутки скончалось 333 больных коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Вакцинация, Коронавирус, Дмитрий Гурин, Covid-19.
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