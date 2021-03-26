Каждый случай расследуется: Степанов озвучил причины смерти двух вакцинированных украинцев

Два человека, которые умерли после вакцинации в Украине скончались не от самой вакцинации.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, каждый случай смерти людей после вакцинации в последующие 30 дней - расследуется.

В мире вакцинацию прошли более 500 миллионов человек из которых часть умерли от вакцинации.

В то же время в Украине оба случая смертей после вакцинации связаны с острым ишемическим инсультом и острой сердечной недостаточностью.

Стоит напомнить, что 25 марта в аэропорту Борисполя сел самолет с вакциной из Китая CoronaVac от Sinovac.

Ранее академик НАН Украины оценил ситуацию с коронавирусом в стране и рассказа, когда стоит вводить локдаун.