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Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Главные события недели: коллапс в Суэцком канале, в Украину привезли китайскую вакцину, бой под Шумами

Главные события недели: коллапс в Суэцком канале, в Украину привезли китайскую вакцину, бой под Шумами
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине за последние сутки зарегистрировали 11 932 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Раскол в "Голосе"

 

Внутрипартийный конфликт в "Голосе" вот уже второй день является главной новостью политической жизни Украины.

Госизмена Азарова

После введения санкций Советом национальной безопасности (СНБО) против бывшего премьер-министра Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в государственной измене Государственное бюро расследования (ГБР).

Новая поставка китайской вакцины от COVID-19

В четверг, 25 марта, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с китайской вакциной CoronaVac от Sinovac. Партия вакцин прибыла на пассажирском самолете в Терминал D. Вскоре ее отгрузят на грузовой терминал. 

Бой под Шумами

В результате обстрела украинских позиций неподалеку от населенного пункта Шумы Донецкой области погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще двое получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "нормандской четверки" относительно грубого нарушения режима прекращения огня.

Украина официально признала Россию военным противником

Владимир Зеленский подписал указ, которым на законодательном уровне закрепляется за Россией определение военного противника Украины.

Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Вместе с Александром Тупицким должности в Конституционном суде лишился и судья Александр Касминин.

Транспортный коллапс в Суэцком канале

Ever Given

Крупная авария произошла во вторник, 23 марта, на Суэцком канале в Египте. Огромный контейнеровоз сел на мель, что привело к блокировке движения кораблей по всем каналу.

К вечеру воскресенья ситуация с Ever Given остается без существенных изменений. Авария увеличивает пробку из кораблей с обеих сторон канала.

Единственным прогрессом стало то, что судно уже удалось сдвинуть на четыре метра.

Помимо колоссальных убытков для мировой экономики, ситуация грозит вызвать дефицит кофе на европейском рынке.

Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира

В Казани (Россия) состоялись решающие матчи в командных соревнованиях по шпаге у мужчин и женщин. Мужская сборная Украины в составе Богдана  Никишина, Романа Свичкара, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея завоевала серебряные награды.

Непобедимый украинец добыл победу на вечере бокса в России

Украинский боксер легкого веса Зоравор Петросян провел свой 11 поединок в профи. Противостоял небитому украинцу опытный южноафриканец Кооса Сибийя.

Уайт брутально нокаутировал Поветкина

Александр Поветкин - Диллиан Уайт

В Гибралтаре состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок Александр Поветкин - Диллиан Уайт.

Иван Ургант заразился коронавирусом

Иван Ургант

Известный российский телеведущий Иван Ургант сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

Украинская "Холостячка" Ксения Мишина заболела коронавирусом

Коронавирус продолжает косить ряды украинского шоу-бизнеса. Очередной "коронованной" личностью стала первая украинская "Холостячка", актриса Ксения Мишина

Evanescence порадовали фанатов новым альбомом "The Bitter Truth"

Американская рок-группа Evanescence впервые за десять лет выдала фанатам полноформатный альбом

Хилари Дафф родила третьего ребенка

Хилари Дафф и Мэттью Кома

На днях американская актриса Хилари Дафф и музыкант Мэттью Кома снова стали родителями.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

Все по теме:

Суэцкий канал, Коронавирус, Covid-19, CoronaVac, Ever Given, Щумы.
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