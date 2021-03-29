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Понедельник, 29.03.2021
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Паспортам вакцинации в Украине - быть: Зеленский заявил о необходимость разработать систему

Паспортам вакцинации в Украине - быть: Зеленский заявил о необходимость разработать систему
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Турпром

Президент Украины Владимир Зеленский ратует за внедрение в Украине "паспортов вакцинации" наподобие тех, вводить которые сейчас планируют во многих странах Европы и мира.

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни Covid-19 в понедельник, 29 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза, и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - сказал Зеленский.

В ответ на это вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных.

"Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо", - приводит слова Федорова пресс-служба президента.

Как сообщалось, врачи и правозащитники идею "паспортов вакцинации" восприняли в штыки и предупредили о последствиях. 

Против введения "иммунных паспортов" выступают и в Украине, однако, по заверению главного санврача Украины Виктора Ляшко, если украинцам понадобятся какие-то справки о вакцинации, то они смогут их получить "в два клика".

Тем временем в ЕС определились с датой введения "паспортов" вакцинации.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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"Золотая Корона - Денежные Переводы", Владимир Зеленский, Covid-19, паспорта вакцинации.
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