Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов
Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)
100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)

Дело о ЧВК: "внештатного агента НАБУ" выпустили из СИЗО

Дело о ЧВК: "внештатного агента НАБУ" выпустили из СИЗО
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

"Внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко выпустили из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен, который был внесен 30 марта. 

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на свои источники. 

По данным издания, 300 тысяч гривен помогли собрать друзья Шевченко, остальную сумму внесла его жена Анастасия. Примечательно то, что в ее посте в ФБ от 29 марта указано, что с помощью неравнодушных людей было собрано лишь 35 тысяч гривен. 

Шевченко ограничили в перемещении по Киеву и обязали носить электронный браслет. 

Его задержали вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко по делу о создании "ЧВК" на территории Украины, однако, как сообщает издание, к Шевченко у СБУ по этому делу претензий нет. Большинство претензий к нему касаются контрабанды вооружения и запчастей из России в Украину.

Самого Семенченко суд отправил под стражу без права внесения залога 26 марта. 

29 марта мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста была избрана "правой руке" Семенченко экс-командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

Все по теме:

Семен Семенченко, Евгений Шевченко, ЧВК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теплый Алексей 30 марта 2021: открытки и картинки к празднику
02 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
03 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
04 Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
05 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов
Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов
В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента
В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента
Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали
Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь