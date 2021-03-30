Дело о ЧВК: "внештатного агента НАБУ" выпустили из СИЗО

"Внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко выпустили из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен, который был внесен 30 марта.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 300 тысяч гривен помогли собрать друзья Шевченко, остальную сумму внесла его жена Анастасия. Примечательно то, что в ее посте в ФБ от 29 марта указано, что с помощью неравнодушных людей было собрано лишь 35 тысяч гривен.

Шевченко ограничили в перемещении по Киеву и обязали носить электронный браслет.

Его задержали вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко по делу о создании "ЧВК" на территории Украины, однако, как сообщает издание, к Шевченко у СБУ по этому делу претензий нет. Большинство претензий к нему касаются контрабанды вооружения и запчастей из России в Украину.

Самого Семенченко суд отправил под стражу без права внесения залога 26 марта.

29 марта мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста была избрана "правой руке" Семенченко экс-командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому.