Украина расширила торговое эмбарго: запретили моющие, проволоку, туалетную бумагу из РФ (список)

Правительство расширило перечень товаров из Российской Федерации, которым отказано в доступе в Украину. Под санкции попали газеты и туалетная бумага.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 269, опубликованном в понедельник, 29 марта, на официальном сайте правительства.

В перечень санкционной продукции попали: пшеница и ее смеси с рожью, подсолнечное и льняное масло. Также запрещено ввозить косметические салфетки, картон, крафт-бумагу крафт-картон, туалетную, газетную и упаковочную бумагу.

Помимо этого, в списке на запрет импорта числятся моющие средства, проволока, ящики, инструменты для бурения, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Изменения вступят в силу через десять дней после опубликования.

Напомним, в январе Украина ввела санкции против 13 российских авиакомпании за полеты в оккупированный Крым.