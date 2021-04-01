В армию на карантин: в Украине стартовал весенний призыв по новым правилам

В Украине начался весенний призыв, молодое пополнение не будут отправлять на фронт, но призывникам устроят карантин.

В четверг, 1 апреля стартовал призыв на военную срочную службу, который продлится 2 месяца - до конца июня. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что ВСУ уменьшают количество срочников. В этом году в Вооруженные Силы Украины будет призвано 6500 человек, тогда как в прошлом году было призвано 9000. В Генштабе такое уменьшение объясняют увеличением количества военнослужащих - контрактников.

В условиях пандемии призыв будет проходить по новым правилам - с соблюдением всех мер и ограничений для недопущения распространения коронавируса.

Призывников по прибытии в воинскую часть отправят на 14-дневную обсервацию.

"Во время пребывания в Вооруженных Силах Украины они будут иметь возможность получить прививку против COVID-19, так как военнослужащие относятся к приоритетным группам населения, которым рекомендовано провести прививки на третьем этапе вакцинации, - отметил начальник отдела комплектования и призыва полковник Валерий Дендебера.

В Генштабе также подчеркнули, что срочников не будет отправлять в район проведения ООС даже по собственному желанию.

Напомним, 1 апреля в Украине также изменились условия выхода на пенсию и ее размер.