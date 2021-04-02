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"Нормандские" переговоры без Украины могут вылиться катастрофой: генерал вспомнил прецедент

"Нормандские" переговоры без Украины могут вылиться катастрофой: генерал вспомнил прецедент
23:29 Пт, 2 Апрель 2021 Телеграф

Владимир Путин достиг значительного успеха, фактически отодвинув Владимира Зеленского (и Украину в целом) от участия в решении важных для государства вопросов. Таков фактический итог онлайн-переговоров российского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Такими мыслями поделился с "Телеграфом" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его мнению, встреча троих из "нормандской четверки" без четвертого участника Украины напоминает события сентября 1938 года, ставшие известными в истории как Мюнхенское соглашение или Мюнхенский сговор.

83 года назад Германия, Великобритания, Франция и Италия приняли решение, согласно которому Чехословакия обязана была передать Адольфу Гитлеру Судетскую область. Переговоры велись бед участия представителей чехословацкой делегации. Прагу просто поставили перед фактом.

У Зеленского наконец отреагировали на переговоры Меркель и Макрона с Путиным

Таким образом, европейские лидеры надеялись умиротворить Берлин и предотвратить войну. Однако, через год в Европе началась Вторая мировая война.

"Надеюсь, нынешние мировые лидеры помнят уроки истории", - отмечает Василий Богдан.

Полное интервью Василия Богдана "Телеграфу" можно прочитать здесь: Надежда на Штаты? Генерал указал на опасный маневр Путина в отношении Украины.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Ангела Меркель, Владимир Путин, "Нормандская четверка", Эммануэль Макрон, Мюнхенский сговор.
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