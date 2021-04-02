"Нормандские" переговоры без Украины могут вылиться катастрофой: генерал вспомнил прецедент

Владимир Путин достиг значительного успеха, фактически отодвинув Владимира Зеленского (и Украину в целом) от участия в решении важных для государства вопросов. Таков фактический итог онлайн-переговоров российского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Такими мыслями поделился с "Телеграфом" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его мнению, встреча троих из "нормандской четверки" без четвертого участника Украины напоминает события сентября 1938 года, ставшие известными в истории как Мюнхенское соглашение или Мюнхенский сговор.

83 года назад Германия, Великобритания, Франция и Италия приняли решение, согласно которому Чехословакия обязана была передать Адольфу Гитлеру Судетскую область. Переговоры велись бед участия представителей чехословацкой делегации. Прагу просто поставили перед фактом.

Таким образом, европейские лидеры надеялись умиротворить Берлин и предотвратить войну. Однако, через год в Европе началась Вторая мировая война.

"Надеюсь, нынешние мировые лидеры помнят уроки истории", - отмечает Василий Богдан.

Полное интервью Василия Богдана "Телеграфу" можно прочитать здесь: Надежда на Штаты? Генерал указал на опасный маневр Путина в отношении Украины.