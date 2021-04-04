Появились данные о судьбе похищенного в Молдове судьи Чауса

Беглого украинского судью Николая Чауса после похищения в Молдове нашли в Румынии.

Информация об этом появилась в телеграм-канале "Молдавский перец".

"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.

На обнародованном фото видно, что часть лица мужчины, похожего на Чауса, скрыто под шапкой, а также то, что у него перебинтована рука.

Как сообщалось ранее, в августе 2016 года Чаус попался во время получения взятки в размере 150 тысяч долларов США, полученные деньги он спрятал в стеклянной банке.

Тогда ему удалось избежать правосудия благодаря судейской неприкосновенности. После этого он сбежал в оккупированный Крым, а оттуда попал в Молдову, где сдался полиции и попросил об убежище.

В субботу, 3 апреля 2021 года, стало известно, что Чауса похитила вооруженная группа людей прямо в центре Кишинева.