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Появились данные о судьбе похищенного в Молдове судьи Чауса

Появились данные о судьбе похищенного в Молдове судьи Чауса
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Беглого украинского судью Николая Чауса после похищения в Молдове нашли в Румынии. 

Информация об этом появилась в телеграм-канале "Молдавский перец". 

"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении. 

На обнародованном фото видно, что часть лица мужчины, похожего на Чауса, скрыто под шапкой, а также то, что у него перебинтована рука. 

Как сообщалось ранее, в августе 2016 года Чаус попался во время получения взятки в размере 150 тысяч долларов США, полученные деньги он спрятал в стеклянной банке. 

Тогда ему удалось избежать правосудия благодаря судейской неприкосновенности. После этого он сбежал в оккупированный Крыма оттуда попал в Молдову, где сдался полиции и попросил об убежище

В субботу, 3 апреля 2021 года, стало известно, что Чауса похитила вооруженная группа людей прямо в центре Кишинева.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Молдова, Румыния, Николай Чаус.
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