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"Если вы думаете, что самые хитрые, то ошибаетесь": глава Нацполиции обратился к предпринимателям, работающим во время локдауна

"Если вы думаете, что самые хитрые, то ошибаетесь": глава Нацполиции обратился к предпринимателям, работающим во время локдауна
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Полиция Киева

Предприниматели продолжают нарушать установленные в их регионах Украины нормы карантина: только за прошлую неделю правоохранители выявили более тысячи фактов нарушений, за что вынудили приостановить работу 136 заведений.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 5 апреля.

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что самые хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе заведений досуга, питания, торговли", - написал Клименко.

Он отметил, что ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования, но иногда не везде успевают, поэтому помощь общественности очень важна.

Также Клименко обнародовал "немного статистики за неделю":

  • составлен 1881 админпротокол за нарушение правил карантина людьми (всего с начала карантина - 85 982 админпротоколы);
  • вынесено 11 044 админпостановлений за не ношение масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановлений);
  • проверено 72 387 субъектов хозяйствования. Выявлено 1095 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питания).

Нацпол_статистика

Глава Нацполиции напомнил, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в пределах усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок.

"Полицейские проверяют наличие у пассажиров спецбилетов. Прошу всех с пониманием отнестись к этому требованию. Конечно, появляются и провокаторы, которые всеми силами пытаются "накрутить" и полицейских, и окружающих. Не поддавайтесь!", - призвал он.

Нацпол_статистика_2

Как сообщалось, полицейские Киева и нацгвардейцы с понедельника, 5 апреля, усилили контроль за соблюдением гражданами правил усиленного карантина.

В воскресенье, 4 апреля, в Николаеве, который вместе с областью в четверг, 25 марта, оказался в "красной зоне", несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии Украины совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Досуг, Предприниматели, Карантин, Нарушения, Рейды, Игорь Клименко, Общепиты, Локдаун.
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