В Киеве могут ввести чрезвычайное положение: что изменится

На фоне разговоров про введение чрезвычайного положения в Киеве из-за коронавируса и заявления мэра Киева Виталия Кличко о вероятности такого сценария, в случае если локдаун в Киеве, действующий с 5 апреля в столице, "даст осечку", "Телеграф" решил напомнить, что же представляет собой этот уклад общественной жизни.

Чтобы не нагружать длинными определениями, стоит отметить, что чрезвычайное положение (ЧП) представляет собой особый правовой режим, который могут вводить как на всей территории Украины, так и в отдельных ее областях, на случай ситуаций, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также создают угрозу жизни и здоровью.

Причинами для введения ЧП могут стать:

стихийные бедствия и катастрофы;

пожары;

пандемии.

Могут ли ввести ЧП в Украине

Учитывая тот факт, что ВОЗ приравняла коронавирус к пандемии мирового масштаба, то это обстоятельство как раз и есть поводом для введения чрезвычайного положения. Правда, его могут ввести на срок не более 30 и не более 60 суток в отдельных ее областях. При этом его могут продлить, но не более чем на 30 суток.

Какие ограничения подразумевает чрезвычайное положение

Во время чрезвычайного положения могут:

установить спецрежим въезда и выезда, а также ограничить передвижение по территории, где вводится ЧП;

ограничить движение автомобилей и их осмотр;

усилить охрану общественного порядка и объектов, которые напрямую связаны с обеспечением жизнедеятельности населения;

запретить проведение массовых мероприятий (в том числе и забастовки);

принудительно отчуждать или изымать имущество у юридических и физических лиц (с обязательным и полным материальным возмещением);

временно или на постоянной основе эвакуировать людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья;

установить для юрлиц квартирную повинность для временного размещения тех, кого эвакуировали или временно переселили;

временно запретить строительство новых, расширение действующих предприятий;

ввести карантин и проводить другие обязательные санитарные и противоэпидемические мероприятия;

ввести особый порядок распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

мобилизовать и использовать ресурсы предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь;

изменить режим работы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, переориентировать их на производство необходимой при чрезвычайном положении продукции, а также другие изменения этого вида деятельности, нужные для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ;

отстранить от работы на период чрезвычайного положения ненадлежаще выполняющих работу руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе.

В чем отличие ЧП от чрезвычайной ситуации

Как рассказали в Киевской ОГА, главное отличие в том, что во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят к соответствующим органам. Также при введении чрезвычайного положения есть ограничения прав человека, а при ЧС такого нет.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель главы КГГА Николай Поровозник, что комендантский час из-за коронавируса в Киеве вводить не будут.