Благовещение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты

7 апреля отмечается один из крупнейших православных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых. Благовещение стоит в одном ряду с Рождеством Христовым или же Пасхой.

Именно в этот день произошло чудесное явление архангела Гавриила к Деве Марии, который принес ей благую весть о предстоящем рождении Иисуса Христа - сына Божего.

В каждой Православной церкви обязательно находится икона "Благовещение", на которой изображен момент, когда Гавриила предстал перед Марией. Стоит отметить, что многих иконах изображают белые лилии, как символ чистоты и непорочности.

7 апреля Великий пост послабляется и верующим разрешались рыбные блюда, морепродукты, а также немного вина.

По легенде, в этот день перелетные птицы возвращаются в родные края.

На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл, строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности.

Что нельзя делать 7 апреля:

Под запретом тяжёлый физический труд, бурное веселье и ссоры.

Запрещено также заниматься рукоделием и делать что-либо с волосами - стричь, заплетать и даже расчесывать.

Не следует в этот день играть свадьбу.

Не рекомендуется на Благовещение отправляться в дальний путь.

Нельзя давать деньги в долг, раздавать что-то из дома.

Народные приметы:

Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.

Какое Благовещение, такая и Пасха.

Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет дружная.

Если к этому дню ещё не прилетели ласточки – весна будет холодная.

Утренний туман – к большому разливу рек и ручьев.

Безоблачное небо и яркое солнце – к грозному лету.

Если 7 апреля ветер, туман и иней, то год будет урожайным.

На Благовещение дождь – уродится рожь и будет грибное лето.

Солнечный день – к хорошему урожаю яровых.

Чтобы не упустить ни одну важную дату, "Телеграф" составил для Вас календарь церковных праздников, которые отмечаются в апреле.