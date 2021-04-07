Благовещение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты

7 апреля отмечается один из крупнейших православных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых. Благовещение стоит в одном ряду с Рождеством Христовым или же Пасхой.
Именно в этот день произошло чудесное явление архангела Гавриила к Деве Марии, который принес ей благую весть о предстоящем рождении Иисуса Христа - сына Божего.
В каждой Православной церкви обязательно находится икона "Благовещение", на которой изображен момент, когда Гавриила предстал перед Марией. Стоит отметить, что многих иконах изображают белые лилии, как символ чистоты и непорочности.
7 апреля Великий пост послабляется и верующим разрешались рыбные блюда, морепродукты, а также немного вина.
По легенде, в этот день перелетные птицы возвращаются в родные края.
На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл, строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности.
Что нельзя делать 7 апреля:
Под запретом тяжёлый физический труд, бурное веселье и ссоры.
Запрещено также заниматься рукоделием и делать что-либо с волосами - стричь, заплетать и даже расчесывать.
Не следует в этот день играть свадьбу.
Не рекомендуется на Благовещение отправляться в дальний путь.
Нельзя давать деньги в долг, раздавать что-то из дома.
Народные приметы:
Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.
Какое Благовещение, такая и Пасха.
Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет дружная.
Если к этому дню ещё не прилетели ласточки – весна будет холодная.
Утренний туман – к большому разливу рек и ручьев.
Безоблачное небо и яркое солнце – к грозному лету.
Если 7 апреля ветер, туман и иней, то год будет урожайным.
На Благовещение дождь – уродится рожь и будет грибное лето.
Солнечный день – к хорошему урожаю яровых.
Чтобы не упустить ни одну важную дату, "Телеграф" составил для Вас календарь церковных праздников, которые отмечаются в апреле.