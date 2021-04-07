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Благовещение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты

Благовещение Пресвятой Богородицы: народные приметы и запреты
00:02 Сегодня Телеграф

7 апреля отмечается один из крупнейших православных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых. Благовещение стоит в одном ряду с Рождеством Христовым или же Пасхой.

Именно в этот день произошло чудесное явление архангела Гавриила к Деве Марии, который принес ей благую весть о предстоящем рождении Иисуса Христа - сына Божего. 

В каждой Православной церкви обязательно находится икона "Благовещение", на которой изображен момент, когда Гавриила предстал перед Марией. Стоит отметить, что многих иконах изображают белые лилии, как символ чистоты и непорочности.

7 апреля Великий пост послабляется и верующим разрешались рыбные блюда, морепродукты, а также немного вина. 

По легенде, в этот день перелетные птицы возвращаются в родные края. 

На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл, строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности.

Что нельзя делать 7 апреля:

  • Под запретом тяжёлый физический труд, бурное веселье и ссоры.

  • Запрещено также заниматься рукоделием и делать что-либо с волосами - стричь, заплетать и даже расчесывать.

  • Не следует в этот день играть свадьбу.

  • Не рекомендуется на Благовещение отправляться в дальний путь.

  • Нельзя давать деньги в долг, раздавать что-то из дома.

Народные приметы:

  • Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.

  • Какое Благовещение, такая и Пасха.

  • Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет дружная.

  • Если к этому дню ещё не прилетели ласточки – весна будет холодная.

  • Утренний туман – к большому разливу рек и ручьев.

  • Безоблачное небо и яркое солнце – к грозному лету.

  • Если 7 апреля ветер, туман и иней, то год будет урожайным.

  • На Благовещение дождь – уродится рожь и будет грибное лето.

  • Солнечный день – к хорошему урожаю яровых.

Чтобы не упустить ни одну важную дату, "Телеграф" составил для Вас календарь церковных праздников, которые отмечаются в апреле.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Благовещения, Благовещения Пресвятой Богородицы.
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