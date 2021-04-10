Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Итоги дня 9 апреля: арест яхты Медведчука, смерть мужа Елизаветы II
Итоги дня 9 апреля: арест яхты Медведчука, смерть мужа Елизаветы II
Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)
Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)
Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)
Из-за ковида "скорую" ждали долго: на пожаре в Киеве чуть не сгорели мать с детьми (эксклюзивные фото)

Ночью еще приморозит, но потом наконец начнет теплеть: прогноз погоды на 10 апреля

Ночью еще приморозит, но потом наконец начнет теплеть: прогноз погоды на 10 апреля
04:48 Сегодня Телеграф

В субботу 10 апреля погода в Украине будет солнечной и без осадков.

ОБ этом сообщили синоптики УГМЦ.

Антициклон принесет в Украину долгожданное потепление поэтому осадков не ожидается.

Согласно прогнозу, температура воздуха в большей части областей будет на уровне +11 +13 градусов и лишь на севере и востоке, а также в Николаеве будет от +10 до +12 градусов. На Закарпатье и в Луцке будет теплее всего, от +12 до +14 градусов. Холоднее всего будет в Одессе, там градусники покажут от 8 до 10 градусов тепла.

В субботу в столице погода будет без осадков. Воздух нагреется до температуры от +11 до +13 градусов.

карта

Карта: УГМЦ 

Напомним, что ранее синоптик рассказала, как удивит погоды украинцев до конца недели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
02 Зеленский ввел санкции против Януковича и десятков экс-чиновников (список)
03 У Зеленского похвастались эффектным видео с Донбасса
04 Впервые в Украине: тяжелобольную женщину доставили вертолетом во Львов (фото)
05 В сети произошла неразбериха с яхтами Медведчука: какую арестовали на самом деле (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ивано-Франковская область наконец выходит из &quot;красной&quot; зоны, но ей уже есть замена
Ивано-Франковская область наконец выходит из "красной" зоны, но ей уже есть замена
&quot;Кремль повышает ставки&quot;: журналист указал на &quot;плохой признак&quot; в риторике России
"Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
&quot;Впарил&quot; повербанк как &quot;чудо-глушилку&quot; за сотни тысяч: сеть насмешила история одного ухажера из Москвы
"Впарил" повербанк как "чудо-глушилку" за сотни тысяч: сеть насмешила история одного ухажера из Москвы
Какой праздник 10 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь