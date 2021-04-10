Ночью еще приморозит, но потом наконец начнет теплеть: прогноз погоды на 10 апреля

В субботу 10 апреля погода в Украине будет солнечной и без осадков.

ОБ этом сообщили синоптики УГМЦ.

Антициклон принесет в Украину долгожданное потепление поэтому осадков не ожидается.

Согласно прогнозу, температура воздуха в большей части областей будет на уровне +11 +13 градусов и лишь на севере и востоке, а также в Николаеве будет от +10 до +12 градусов. На Закарпатье и в Луцке будет теплее всего, от +12 до +14 градусов. Холоднее всего будет в Одессе, там градусники покажут от 8 до 10 градусов тепла.

В субботу в столице погода будет без осадков. Воздух нагреется до температуры от +11 до +13 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптик рассказала, как удивит погоды украинцев до конца недели.