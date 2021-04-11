Какой праздник 11 апреля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 11 апреля, отмечается Берещенье, или День березы. За традицией в этот день начинали собирать березовый сок. Верили, что природный напиток обладает целительной силой. Именно под березой, по преданию, прятались от непогоды Дева Мария с младенцем Иисусом.

Знахари лечили березовым соком больных, поэтому нужно было относиться к этому дереву бережно и осторожно.

Считали, что береза способна осчастливить человека, просившего у нее помощи, но часто обращаться к ней было нежелательно, ибо могла "запутать" судьбу человека.

Народные приметы 11 апреля

Много березового сока - примета того, что лето дождливым будет.

Облака быстро бегут в одну сторону - жара наступит в ближайшее время.

Ранний гром - к холодам.

Если береза листья выбросила прежде ольхи, значит, лето будет засушливым.

Родившиеся 11 апреля обычно добры. Носить им следует циркон или корунд.

Что запрещено делать 11 апреля

Какой бы благосклонной береза ни была к человеку, в этот день лучше не обращаться к ней - в семье могут наступить затяжные конфликты.

Запрещено выполнять тяжелую работу.

Нельзя отказывать в помощи.

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