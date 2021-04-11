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Какой праздник 11 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 11 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 11 апреля, отмечается Берещенье, или День березы. За традицией в этот день начинали собирать березовый сок. Верили, что природный напиток обладает целительной силой. Именно под березой, по преданию, прятались от непогоды Дева Мария с младенцем Иисусом.

Знахари лечили березовым соком больных, поэтому нужно было относиться к этому дереву бережно и осторожно.

Считали, что береза способна осчастливить человека, просившего у нее помощи, но часто обращаться к ней было нежелательно, ибо могла "запутать" судьбу человека.

Время березового сока: как законсервировать напиток на зиму

Народные приметы 11 апреля

  • Много березового сока - примета того, что лето дождливым будет.

  • Облака быстро бегут в одну сторону - жара наступит в ближайшее время.

  • Ранний гром - к холодам.

  • Если береза листья выбросила прежде ольхи, значит, лето будет засушливым.

  • Родившиеся 11 апреля обычно добры. Носить им следует циркон или корунд.

Что запрещено делать 11 апреля

  • Какой бы благосклонной береза ни была к человеку, в этот день лучше не обращаться к ней - в семье могут наступить затяжные конфликты.

  • Запрещено выполнять тяжелую работу.

  • Нельзя отказывать в помощи.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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