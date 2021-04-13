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В Киеве и ряде регионов ситуация с заболеваемостью Covid-19 продолжает ухудшаться: подробности
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф

В Украине за прошедшие сутки, 12 апреля зафиксировали 11 680 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, скончались 457 больных. При этом выздоровели 14 019 человек.

При этом, согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, несмотря на общее снижение количества больных коронавирусом в Украине за сутки на 2 796, в ряде регионов обстановка продолжает ухудшаться:

  • В Киеве за прошедшие сутки число болеющих выросло на 856;
  • В Киевской области число болеющих выросло на 470;
  • В Запорожской области число болеющих выросло на 406;
  • В Харьковской области число болеющих выросло на 300;
  • В Черкасской области число болеющих выросло на 195;
  • В Луганской области число болеющих выросло на 103.

При этом больше всего скончавшихся за прошедшие сутки от осложнений коронавируса было в следующих регионах:

  • г.Киев – 42 летальных исхода за сутки;
  • Киевская область – 32;
  • Николаевская область – 29;
  • Хмельницкая область – 26;
  • Днепропетровская область – 25.

Касательно обстановки в регионах Украины с госпитализацией больных с коронавирусом, то в среднем в стране занято 49 507 койкомест из 80 035 имеющихся в наличии, или 61,9%.

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В лидерах же по занятости коечного фонда Хмельницкая область, Киев и область, Николаевщина и Львовщина.

койкоместа_ТОП_13_04

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 253

Все по теме:

Смертность, Статистика, Госпитализация, Больные, Коронавирус, Covid-19, койки.
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