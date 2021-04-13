В Киеве и ряде регионов ситуация с заболеваемостью Covid-19 продолжает ухудшаться: подробности

В Украине за прошедшие сутки, 12 апреля зафиксировали 11 680 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, скончались 457 больных. При этом выздоровели 14 019 человек.
При этом, согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, несмотря на общее снижение количества больных коронавирусом в Украине за сутки на 2 796, в ряде регионов обстановка продолжает ухудшаться:
При этом больше всего скончавшихся за прошедшие сутки от осложнений коронавируса было в следующих регионах:
Касательно обстановки в регионах Украины с госпитализацией больных с коронавирусом, то в среднем в стране занято 49 507 койкомест из 80 035 имеющихся в наличии, или 61,9%.
В лидерах же по занятости коечного фонда Хмельницкая область, Киев и область, Николаевщина и Львовщина.
Как сообщалось, несмотря на локдаун и высокую смертность в столичном метро наблюдаются огромные скопления людей.