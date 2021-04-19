Какой праздник 19 апреля: народные приметы и запреты

В понедельник, 19 апреля, почитается память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского и мученика Иеремии Римского.

Евтихий родился в селе, носившем название "Божественное", во Фригийский области. Воспитывался в христианской семье. В юности избрал для себя монашеский образ жизни. Поселился в монастыре Амасии и принял иночество, а позже был назначен архимандритом. В 552 году он стал патриархом. За осуждения ереси был выслан из Константинополя в Амасийскую обитель, в которой прожил 12 лет. Обладал даром исцеления. Святому Евтихию 19 апреля часто молились, прося здоровье для близких людей.

О мученике Иеремии известно мало. Известно, что жил он в III веке и принял мученическую смерть во времена гонений на христиан.

К 19 апреля обычно зацветают яблони, которые считались символом девичьей красоты и невинности. В этот день было принято поклониться дереву.

Народные приметы 19 апреля

Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца.

Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь.

Перелетные птицы летят стаями - к теплой весне.

Родившиеся 19 апреля обладают даром сочинительства.

Что запрещено делать 19 апреля

Незамужним женщинам и девушкам запрещено 19 апреля срывать цветов, если они хотят создать семью и нарожать детей.

Также нельзя ломать ветви деревьев, спиливать или рубить их - судьба сложится неудачно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20-22 апреля в Украине прогнозируют очередное похолодание.