Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе

Коронавирус в Украине

18 апреля в Украине выявили 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 456 детей и 161 медработник.

ВСУ понесли потери на Донбассе

В воскресенье, 18 апреля, Вооруженные силы Украины потеряли одного военнослужащего, еще один получил ранения.

В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer

В Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech. Первые прививки начали делать в Киевской области.

Bitcoin упал почти на $10 тысяч за полдня

Основная криптовалюта мира Bitcoin, после серии рекордов, рухнула на более чем 10%, потеряв на пике почти 10 тысяч долларов в стоимости.

Малиновский забил победный гол в ворота "Ювентуса"

"Аталанта" в центральном матче 31-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Ювентус". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на счету украинца Руслана Малиновского.

Непобедимый украинский супертяж забил соперника в углу ринга

В немецком Эггенштайн-Леопольдсхафене состоялся вечер профессионального бокса с участием украинских боксеров, в частности, на ринг в Германии вышел небитый супертяж Александр Захожий, который сразился с украинским поляком Сергеем Вервейко.

Украинского боксера Редкача заподозрили в симуляции

Иван Редкач не смог показать в ринге свои лучшие качества, и его бой против американца Реджиса Прогрейса завершился странным поражением.

Ферстаппен выиграл нервную гонку в Имоле

В воскресенье, 18 апреля, в итальянской Имоле состоялся второй этап Формулы-1 сезона-2021 - Гран-при Эмилии-Романьи.

Шуфутинский рассказал о параличе конечностей

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский поделился с общественностью, что перенес сложную операцию на позвоночнике в США.

Дантес рассказал о реакции, когда заметил Поплавского на сцене шоу "Липсинк баттл"

В субботу, 17 апреля, состоялся финал популярного шоу пародий "Липсинк баттл", в котором победил украинский певец и телеведущий Владимир Дантес.