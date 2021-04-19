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Западные СМИ: Украина подбирает вакцины, которые не нужны Европе

Западные СМИ: Украина подбирает вакцины, которые не нужны Европе
11:53 Сегодня Телеграф

Европейские СМИ попытались унизить Украину, сообщив о нас как о потребителе препаратов, от которых отказывается Западный мир. Таким способом они отреагировали на систему подбора Киевом вакцин от коронавируса.

Якобы, Украина пытается забрать все препараты AstraZeneca, от которых отказываются европейские страны пишет издание Bloomberg. Там также указали на трудности, с которыми наша страна столкнулась в процессе поставок вакцин в Украину.

 В целом журналисты сделали прямой намек, что Украина берет те вакцины, которые никто из европейцев брать не хочет.

Кроме нас, в "нахлебники" записали Чехию, Литву и Латвию. Эти страны также массово закупают препарат AstraZeneca после отказа от него других европейских государств.

А в Украине тем временем началась вакцинация препаратом Pfizer. Недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко огласил список категорий населения, которым первыми будет сделана прививка.

Напомним, по состоянию на понедельник. 19 апреля, в Украине умерло от коронавируса 40 000 человек. И с каждым днем эта цифра увеличивается.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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СМИ, Европа, Коронавирус, Covid-19, вакцина AstraZeneca.
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