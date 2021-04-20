Российские империалисты не перестают мечтать о захвате всей Украины Для этого они готовы принести в сакральную жертву даже своих собственных граждан.

Оккупация Украины после создания провокации на российской территории. Примерно в таком ключе шла беседа на одном из пропагандистских каналов между бывшим депутатом одесского горсовета Львом Вершининым, сталинистом Максимом Калашниковым и террористом Игорем Гиркиным "Стрелковым". Видеоразбор их мечтаний опубликовал на youtube блогер Денис Казанский.

Гости студии были согласны с версией, что полномасштабное вторжениев Украину вызовет негативную реакцию мира. И выход из ситуации был найден.

"Сейчас могла бы сильнои справить ситуацию как можно более жестокая агрессия со стороны Украины и беспощадный контрудар по "агрессору" – заявил Вершинин. Позже "аналитики" обсудили вариант прорыва украинского десанта в Крым или бомбардировку Ростова.

Напомним, в ОРДЛО прибыл российской пропагандист Дмитрий Стешин, известный своим участием в организации провокаций против мирного населения Донбасса. Позже он подавал это как "зверства" украинских войск.