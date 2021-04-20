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"Нужно бомбить Ростов": в России обсуждают провокацию, которая позволит напасть на Украину (видео)

"Нужно бомбить Ростов": в России обсуждают провокацию, которая позволит напасть на Украину (видео)
23:38 Вт, 20 Апрель 2021 Телеграф

Российские империалисты не перестают мечтать о захвате всей Украины Для этого они готовы принести в сакральную жертву даже своих собственных граждан.

Оккупация Украины после создания провокации на российской территории. Примерно в таком ключе шла беседа на одном из пропагандистских каналов между бывшим депутатом одесского горсовета Львом Вершининым, сталинистом Максимом Калашниковым и террористом Игорем Гиркиным "Стрелковым". Видеоразбор их мечтаний опубликовал  на youtube блогер Денис Казанский.

Гости студии были согласны с версией, что полномасштабное вторжениев Украину вызовет негативную реакцию мира. И выход из ситуации был найден.

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"Сейчас могла бы сильнои справить ситуацию как можно более жестокая агрессия со стороны Украины и беспощадный контрудар по "агрессору" – заявил Вершинин. Позже "аналитики" обсудили вариант прорыва украинского десанта в Крым или бомбардировку Ростова.

Стало известно, как сложилась судьба жертвы пропаганды, рассказавшей про "распятого мальчика" в Славянске (видео)

Напомним, в ОРДЛО прибыл российской пропагандист Дмитрий Стешин, известный своим участием в организации провокаций против мирного населения Донбасса. Позже он подавал это как "зверства" украинских войск.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Война, Провокация, Денис Казанский, Игорь Стрелков.
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