Стало известно, как сложилась судьба жертвы пропаганды, рассказавшей про "распятого мальчика" в Славянске (видео)

На фоне гибели 5-летнего мальчика в Александровском, в которой боевики обвинили ВСУ, журналисты узнали, как сейчас живет Галина Пышняк, "звезда" российских фейков, которая поведала всему миру о якобы "распятом украинскими солдатами мальчике из Славянска".

Об этом сообщается в YouTube-канале "Fake News".

Журналистам Пышняк призналась, что жалеет, что стала распространительницей фейка и орудием в руках российской пропагандистской машины.

На данный момент Пышняк с семьей живет в полуразрушенном поселке Галынки Смоленской области РФ. Из поля зрения журналистов она пропала на многие годы. Сейчас она, и муж, бывший военный из киевского "Беркута", перебежавший на сторону боевиков еще в Славянске, работают. Получить российское гражданство для супругов Пышняк оказалось большой проблемой, пришлось нанимать адвоката.

"Работаю, все у меня нормально", - говорит женщина, хотя по внешнему виду такого не скажешь.

С родственниками из Западной Украины женщина совсем не общается, а о смерти матери она узнала из сообщения в соцсетях. Естественно, что на похороны в Украину она не приезжала.

Напомним, что Галина Пышняк засветилась еще в нескольких российских фейках, помимо "распятого мальчика". Также она играла роль жертвы обстрела в Волновахе и свидетеля "обстрела ВСУ" в оккупированном Донецке.

Как сообщал "Телеграф", ранее наблюдатели ОБСЕ не смогли определить, как именно был убит мальчик в Александровском.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление боевиков о причастности украинских военных к гибели ребенка.