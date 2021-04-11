Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией
Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией
Почему Эрдоган не называет Путина агрессором?
Почему Эрдоган не называет Путина агрессором?
Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac: в чем подвох
Китай умолчал о важном нюансе CoronaVac: в чем подвох
Стало известно, как сложилась судьба жертвы пропаганды, рассказавшей про "распятого мальчика" в Славянске (видео)
Стало известно, как сложилась судьба жертвы пропаганды, рассказавшей про "распятого мальчика" в Славянске (видео)

Стало известно, как сложилась судьба жертвы пропаганды, рассказавшей про "распятого мальчика" в Славянске (видео)

Стало известно, как сложилась судьба жертвы пропаганды, рассказавшей про "распятого мальчика" в Славянске (видео)
18:12 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

На фоне гибели 5-летнего мальчика в Александровском, в которой боевики обвинили ВСУ, журналисты узнали, как сейчас живет Галина Пышняк, "звезда" российских фейков, которая поведала всему миру о якобы "распятом украинскими солдатами мальчике из Славянска".

Об этом сообщается в YouTube-канале "Fake News".

Журналистам Пышняк призналась, что жалеет, что стала распространительницей фейка и орудием в руках российской пропагандистской машины.

Так и не научились достойно отвечать: чем обернется Украине фейк с "подорванным мальчиком" на Донбассе

На данный момент Пышняк с семьей живет в полуразрушенном поселке Галынки Смоленской области РФ. Из поля зрения журналистов она пропала на многие годы. Сейчас она, и муж, бывший военный из киевского "Беркута", перебежавший на сторону боевиков еще в Славянске, работают. Получить российское гражданство для супругов Пышняк оказалось большой проблемой, пришлось нанимать адвоката.

"Работаю, все у меня нормально", - говорит женщина, хотя по внешнему виду такого не скажешь.

С родственниками из Западной Украины женщина совсем не общается, а о смерти матери она узнала из сообщения в соцсетях. Естественно, что на похороны в Украину она не приезжала.

Напомним, что Галина Пышняк засветилась еще в нескольких российских фейках, помимо "распятого мальчика". Также она играла роль жертвы обстрела в Волновахе и свидетеля "обстрела ВСУ" в оккупированном Донецке.

Как сообщал "Телеграф", ранее наблюдатели ОБСЕ не смогли определить, как именно был убит мальчик в Александровском.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление боевиков о причастности украинских военных к гибели ребенка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 850

Все по теме:

Видео, Славянск, Пропагандисты, распятый мальчик, Галина Пышняк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
02 Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским
03 В Донецке гремят взрывы и пылает огонь: фото и видео крупного происшествия на мясокомбинате
04 Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)
05 Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США и Британии ответили на наращивание числа войск России на границе с Украиной
В США и Британии ответили на наращивание числа войск России на границе с Украиной
Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
До новой провокации остались считанные часы? В Донецк приехал еще один путинский пропагандист
До новой провокации остались считанные часы? В Донецк приехал еще один путинский пропагандист
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь