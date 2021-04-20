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Украинским школьникам могут продлить учебный год: сделано важное заявление

Украинским школьникам могут продлить учебный год: сделано важное заявление
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф

Не исключено, что украинским школьникам придется ходить на занятия и в летний период. Благодаря пандемии коронавируса у них слишком мало было уроков в этот учебный год.

 Об этом заявил омбудсмен Сергей Горбачев, сообщает "Перший діловий канал".

Чиновник считает, что каждая школа или другое учебное заведение смогут сами решить вопрос о продолжении учебного года. Либо же отправить детей на летние каникулы в тот же срок, что и в прошлые года. Окончательное решение предстоит принять Министерству образования и науки.

Тем не менее, по словам Горбачева, дети должны учиться не менее 175 дней в течение одного учебного года.

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"Если школа или департамент образования решат продолжить учебный год, то они имеют на это право. Ученики должны учиться не менее 175 дней в течение года ", - уточнил омбудсмен.

Напомним, с 25 марта киевские школьники старших классов перешли на дистанционную форму обучения. С 5 апреля в столице были закрыты уже все школы и детские сады

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Дети, Школы, Учебный год, Карантин, Сергей Горбачев.
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