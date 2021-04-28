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Чистый четверг 2021: что можно и категорически нельзя делать в этот день (инфографика)

Чистый четверг 2021: что можно и категорически нельзя делать в этот день (инфографика)
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф

У православных христиан в 2021 году продолжается Страстная неделя - семь дней перед светлым праздником - Воскресенье Господне (Пасха), каждый из которых посвящен последним дням Иисуса на земле перед смертью, а также связан с определенными народными традициями, запретами и обрядами. 29 апреля отмечается Чистый (Великий) четверг.

Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус и его ученики провели Тайную Вечерю, на которой Спаситель омыл ноги своим апостолам, во имя любви к ближнему своему.

В Чистый четверг в соборах ежегодно проводят обряд "умовения ног", когда архиерей омывает ноги 12 священникам, а уже на вечерней службе читают 12 Евангелий.

Пасхальная корзина: какие продукты можно и нельзя святить (инфографика)

В этот день принято вставать рано (до восхода солнца) и отправляться сразу в ванную. Считается, что в этот святой четверг вода очищает душу и смывает грехи. День идеально подходит для уборки перед Пасхой и избавления от хлама.

Как и в любой праздник, Чистый четверг имеет свои запреты. В этот день нельзя ругаться, ссориться; одалживать или давать в долг; думать о плохом; в доме держать грязные вещи.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно мыться в Чистый четверг, а также как приготовить четверговую соль.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 262

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Традиции, Праздники, Пасха, Чистый четверг, Страстная неделя, Великий четверг.
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