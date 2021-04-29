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Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг

Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
12:55 Сегодня Телеграф

29 апреля в этом году выпало на важный для православных христиан праздник – Чистый четверг. Однако, многие его воспринимают лишь как повод провести генеральную уборку в доме и очередной раз принять душ.

Православная Церковь Украины, на своей странице в facebook озвучила истинную суть дня для верующих.

"Это не про генеральную уборку собственных помещений, мытье окон, посуды или стирки. Это день очищения собственной души", - отмечают в Церкви.

Чистый Четверг для христианина, это в первую очередь, очищение души. Именно в этот день Страстной седмицы произошла Тайная Вечеря, во время которой Иисус ввел Святое Причастие. Во время этого Таинства Церкви верующие очищаются от грехов, и происходит единение с Богом.

"Уборка - это полезная и хорошая вещь, но при приготовлений к Пасхе не надо забывать о самом важном - встретить праздник с чистой душой", - отметили в ПЦУ.

Напомним, "Телеграф" писал о том, как проходят основные традиционные ритуалы на Чистый Четверг.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно себя вести в последние 7 дней перед Пасхой.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Уборка, Чистый четверг, ПЦУ, суть праздника.
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