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Четверг, 29.04.2021
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Семенченко хотят оставить за решеткой на год (видео)

Семенченко хотят оставить за решеткой на год (видео)
17:47 Сегодня Телеграф

Печерский райсуд Киева сегодня, 29 апреля, принял решение оставить под стражей бывшего нардепа и экс-командира "Донбасса" Семена Семенченко, которого обвинили в создании частной военной компании. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена Семенченко Наталка Музика.

По словам женщины, прокурор планирует подавать ходатайство и  продолжить меру пресечения до 12 месяцев. 

"Почему бы сразу не на пару лет? - сетует жена Семенченко. - Держать человека без вердикта суда по делу под арестом месяцами и годами - это позорная практика времен Порошенко. Виновен - доказывайте и садите. Не виновен - отпускайте".

Напомним, 24 марта СБУ разоблачила существование в Украине военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". В состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и в Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".

Как сообщал "Телеграф", ранее второго фигуранта этого скандального дела, "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко выпустили из СИЗО под залог, который был внесен 30 марта. А сам Семенченко попал в больницу.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Суд, Семен Семенченко, ЧВК.
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