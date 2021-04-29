Страстная пятница 2021: что нельзя делать в этот день (инфографика)

Согласно христианским вероучениям, Страстная (Великая, или Страждущая) пятница считается днем распятия Иисуса Христа.

Для православных верующих это самый скорбный день Страстной недели, которая в 2021 году заканчивается 2 мая (Пасха). Христиане посвящают пятницу упоминаниям о страданиях, смерти Спасителя на кресте, снятие его с креста и погребение.

В Страстную пятницу в соборах не совершаются литургии, а читают Евангелие о Страстях Христовых.

Кроме этого, в этот день предписано соблюдать очень строгий пост, вплоть до полного воздержания от употребления пищи. Категорически запрещается делать что-либо по дому и заниматься хозяйством, нельзя ругаться, громко смеяться и петь (не забываем, что это день скорби).

Ранее "Телеграф" писал, можно ли печь пасхальные куличи в Страстную пятницу.