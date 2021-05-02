На Пасху в Украине рекордно упала смертность от коронавируса: свежая сводка

За прошедшие сутки в медцентрах страны зарегистрировали 5 094 человека с коронавирусом. При этом число умерших сократилось вдвое.

Об этом 2 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По сравнению с данными 1 мая, когда за сутки скончались 351 человек, на Пасху сократилось число умерших. Последний раз такое количество смертей было 22 марта.

Согласно данным Минздрава за 24 часа в стране:

в больницу попали 3 199 украинцев,

умерли 160 граждан,

5 784 человека вылечились,

21 609 человек прошли ковид-тест методом ПЦР.

С момента начала эпидемии в Украине заразились 2,08 млн человек, тем временем умерли более 44,5 тысячи, а вылечились только 1,67 млн.

За прошлый день больше всего заражений:

804 человека в Днепропетровской области,

в Донецкой области 418 случаев,

на Харьковщине 344 подхватили "корону",

296 человек заразились в Одесской области,

в Черкасской области 273 жителя.

В то же время на день в стране вакцинировался 2 661 украинец.

Напомним, что 1 мая Украина договорилась с компанией Pfizer о поставках 20 миллионов доз вакцины от коронавируса.