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На Пасху в Украине рекордно упала смертность от коронавируса: свежая сводка

На Пасху в Украине рекордно упала смертность от коронавируса: свежая сводка
08:22 Сегодня Телеграф

За прошедшие сутки в медцентрах страны зарегистрировали 5 094 человека с коронавирусом. При этом число умерших сократилось вдвое.

Об этом 2 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По сравнению с данными 1 мая, когда за сутки скончались 351 человек, на Пасху сократилось число умерших. Последний раз такое количество смертей было 22 марта.

корона

Согласно данным Минздрава за 24 часа в стране:

  • в больницу попали 3 199 украинцев,
  • умерли 160 граждан,
  • 5 784 человека вылечились,
  • 21 609 человек прошли ковид-тест методом ПЦР. 

С момента начала эпидемии в Украине заразились 2,08 млн человек, тем временем умерли более 44,5 тысячи, а вылечились только 1,67 млн.

За прошлый день больше всего заражений:

  • 804 человека в Днепропетровской области,
  • в Донецкой области 418 случаев,
  • на Харьковщине 344 подхватили "корону",
  • 296 человек заразились в Одесской области,
  • в Черкасской области 273 жителя.

В то же время на день в стране вакцинировался 2 661 украинец.

Напомним, что 1 мая Украина договорилась с компанией Pfizer о поставках 20 миллионов доз вакцины от коронавируса. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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