На Пасху в Украине рекордно упала смертность от коронавируса: свежая сводка

За прошедшие сутки в медцентрах страны зарегистрировали 5 094 человека с коронавирусом. При этом число умерших сократилось вдвое.
Об этом 2 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По сравнению с данными 1 мая, когда за сутки скончались 351 человек, на Пасху сократилось число умерших. Последний раз такое количество смертей было 22 марта.
Согласно данным Минздрава за 24 часа в стране:
С момента начала эпидемии в Украине заразились 2,08 млн человек, тем временем умерли более 44,5 тысячи, а вылечились только 1,67 млн.
За прошлый день больше всего заражений:
В то же время на день в стране вакцинировался 2 661 украинец.
Напомним, что 1 мая Украина договорилась с компанией Pfizer о поставках 20 миллионов доз вакцины от коронавируса.