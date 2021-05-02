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Светлая седмица 2021: традиции и запреты на неделе после Пасхи

Светлая седмица 2021: традиции и запреты на неделе после Пасхи
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Православная Пасха не завершает церковные празднования, а лишь открывает череду православных событий. Так, с 3 по 8 мая в этом году проходит так называемая Светлая седмица, или Пасхальная седмица.

На протяжение всей недели верующие приветствуют словами: "Христос Воскрес!", на которые принято отвечать: "Воистину Воскрес!".

В первой неделе после Светлого Воскресения Христового снимаются все ограничения по питанию - можно употреблять как молочные, так и мясные продукты, употреблять алкоголь.

В Светлую седмицу желательно думать только о хорошем, помогать нуждающимся, а также ходить в гости, навещать родственников. К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы обязаны ограничивать контакты, поэтому старайтесь быть дома почаще, а с дорогими людьми общаться по телефону или видеосвязи.

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Хоть праздник и располагает к кушанью блюд, которые были запрещены во время Великого поста, Церковь рекомендует не предаваться чревоугодию, пьянству и ругани. В ближайшие дни лучше обратить свои мысли к Богу.

По сути, отмечать Пасху православные верующие могут и после окончания Пасхальной седмицы, то есть до 10 июня - Вознесения Господнего.

Ранее "Телеграф" сообщал, как не подхватить коронавирус во время богослужений.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Традиции, Праздники, Запреты, Пасха, Светлая седмица.
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