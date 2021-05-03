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Придется подождать: в Bellingcat рассказали, когда выйдет фильм о провале операции по задержанию "вагнеровцев"

Придется подождать: в Bellingcat рассказали, когда выйдет фильм о провале операции по задержанию "вагнеровцев"
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Премьеру фильма расследователей Bellingcat о провале операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" придется подождать минимум до конца лета. 

Об этом рассказал болгарский журналист, лидер Bellingcat Христо Грозев, передает "Еспресо". 

По его словам, выпуск фильма затянулся из-за ограничений на передвижения, введенных на фоне пандемии, а также сложностей в проверке данных, полученных расследователями.

Вместе с тем, Грозев заявил, что уже в "ближайшие недели" выйдет текстовый вариант расследования, это должно произойти до ожидаемой встречи Зеленского и Путина. 

Как сообщалось ранее, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 32 российских наемника из ЧВК "Вагнер"

Позже в СМИ заявили, что эти люди участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков ОРДЛО. Также стало известно, что их задержание планировалось СБУ совместно с ГУР МО. 

Самый ожидаемый фильм в Украине: что сулит украинской власти расследование Bellingcat о ЧВК "Вагнер"

СМИ утверждали, что о проведении спецоперации было доложено президенту Украины и главе Офиса президента, после чего информация попала к белорусским силовикам. 

22 декабря прошлого года в Bellingcat заявили, что ведут работу над съемками документального фильма о причинах провала этой операции. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

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Bellingcat, ЧВК "Вагнер", Христо Грозев.
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