Паника преждевременна: главный санврач Одесчины прояснил ситуацию с "индийским" коронавирусом в Украине

Главный санврач Одесской области опроверг информацию о выявлении "индийского" варианта коронавируса в Одессе.

Об этом 4 мая сообщили в Телеграм-канале "Новости Одессы".

По его словам, по состоянию на сегодня в регионе фиксируются случаи обычного, а также "британского" штамма "короны".

Неустановленных образцов вируса пока обнаружено не было.

Стоит отметить, что "индийский" штамм коронавируса считают одним и самых опасных для всех возрастных групп. Он более заразен и менее восприимчив к нынешним вакцинам.

Напомним, что 3 мая штамм коронавируса из Индии, подтвердили у дипломата из Польши, которого ранее эвакуировали из Индии.