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Среда, 05.05.2021
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Зеленский хочет, чтобы большинство украинцев вакцинировали от COVID-19 ко Дню Независимости: реально ли это

Зеленский хочет, чтобы большинство украинцев вакцинировали от COVID-19 ко Дню Независимости: реально ли это
18:20 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость ускорения темпов вакцинации от коронавируса. Он настаивает на том, что большинство украинцев должны получить вакцину ко Дню Независимости.

Об этом лидер государства заявил 5 мая во время селекторного совещания по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба президента.

Согласно информации премьер-министра Дениса Шмыгаля для коронавирусных больных в общем выделено 77 000 коек, из которых на данный момент занято около половины, также обеспечено подачу кислорода для 68 264 человек.

По данным Министерства здравоохранения с момента начала вакцинации, 24 февраля 2021 года, на сегодняшний день 759 432 человека получили 1 дозу вакцины, а 303 человека были привиты дважды.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об ожидаемых сроках поставки вакцины в мае. По его словам, Украина сможет вакцинировать 400-500 тысяч человек в сутки.

Известно, что в апреле Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения относительно готовности населения к вакцинации. По результатам этого исследования, количество людей, которые готовы к прививке, значительно меньше половины во всех возрастных группах. Наибольшее количество лиц, готовых вакцинироваться, более 52%, выявлено среди пожилых людей старше 60 лет. Поэтому обещания правительства привить большинство взрослого населения Украины ко Дню Независимости выглядят сомнительными.

Как сообщал "Телеграф", в Украине от коронавирусной болезни умерло в общей сложности более 45 тысяч человек.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

День Независимости, Прививки, Вакцинация, Коронавирус, Владимир Зеленский, Сроки, Covid-19.
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