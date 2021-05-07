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Взял нож, чтобы напугать: сеть волнуется – не угодит ли в тюрьму участник АТО, убивший одного из нападавших

Взял нож, чтобы напугать: сеть волнуется – не угодит ли в тюрьму участник АТО, убивший одного из нападавших
07:38 Сегодня Телеграф

У ряда событий и действий нет возможности вернуться к начальному этапу и "остаться при своих" или просто пойти иным путем, выбрать лучший вариант – даже если ты в произошедшем глубоко раскаиваешься. Например, нельзя оживить человека, которого ты, пускай ненамеренно, лишил жизни, спасая – от него же, свою жизнь. Сейчас в такой ситуации оказался 24-летний житель села Глещава, что на Тернопольщине, участник боевых действий Андрей Пекельный. В праздничную пасхальную ночь в сельском клубе у него случился конфликт с хлопцем-ровесником и его товарищами из соседнего села. Дошло до потасовки. И поняв, что силы неравны, Андрей предпочел убежать домой. А преследователи кинулись вдогонку. 

За превышение самообороны можно сесть на 2 года

Как развивались события дальше, молодой человек поведал впоследствии сотрудникам полиции и уже нескольким СМИ. Он забежал домой и заперся, а зачинщик конфликта с кем-то из друзей рвались в двери, оставили на них отпечатки ног, сломали ручку двери и дубасили в окна. Андрей поясняет, что, испугавшись за себя и маму, находившуюся в доме, он вооружился ножом и вышел навстречу нападавшим, считал, что холодное оружие охладит и их пыл. Но драка продолжилась и во дворе. Удар ножом оказался смертельным.

Полицию вызвал сам Пекельный и не отрицает содеянное, и раскаивается в нем, и признается, что "лучше бы не ходил на ту дискотеку". Ему объявили подозрение в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (статья 118 УК) и оставили под круглосуточным домашним арестом. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Соцсети взорвались комментариями: "О каком наказании можно говорить? Он защищал свой дом и семью! Хорошо, что он дал отпор (1 против 6). Почему они туда шли? Однозначно, хлопца оправдать, за что его судить?"

"В своем селе, а тем более, в доме, защищался один против шестерых пьяных и озлобленных, и ст. 118? Наши правоохранители в своем уме?"

"Одно дело пырнуть гостя ножом во время ссоры. И совсем другое - противостоять разбойному нападению на дом. При том, что парень всеми своими действиями показывал, что  намерен избежать конфликта...".

"Они сами виноваты. Не нужно было лезть к нему в дом. Не полезли бы к нему домой ломать двери - были бы живы. Точка".

"Таких случаев много, защищая собственную жизнь, или защищая близких, человек получает большой срок заключения за несостоятельность закона и хромую на обе ноги Фемиду!".

Жизнь человека бесценна

Учитывая, что Андрей Пекельный – атошник, на его защиту встали и односельчане, и боевые побратимы.

"Андрей служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде. В 2018-2019 годах мы вместе выполняли задачи в ООС на Донетчине. Андрий - яркий пример настоящего украинского воина. Не имел и не имеет никаких вредных привычек. Постоянно занимался спортом. Во время службы на него всегда можно было рассчитывать, никогда ни в чем не отказывал и помогал собратьям. Андрей просто защищал себя и свою мать, которая в то время находилась в доме. ...Надеюсь на максимальную огласку и поддержку Андрея! Следствие должно быть справедливым, а не судить тех, кто защищает себя и своих родных!" – так написав на своей странице в Фейсбуке друг подозреваемого Андрей Кметь.

Впрочем, многие пользователи не считают важным аргументом боевые заслуги, по их мнению, важно именно то, что группа людей и явно не с добрыми намерениями ворвалась на чужое подворье, нарушая право собственности, угрожая жизни и здоровью человека.

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Резонансное дело не проигнорировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Его заявление опубликовала пресс-служба МВД Украины.

«Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Арсен Аваков. - Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее». 

По словам министра, дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти (по данным полиции – 6-ти) человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство. При этом "следствие будет полным, беспристрастным и объективным".

 

"Погибший парень был спокойным и веселым"

"Нова Тернопільська газета", в свою очередь, рассказала о втором – погибшем участнике конфликта.

"Владимир Воробец был частным предпринимателем, занимался транспортными перевозками грузов в службе доставки «Деливери». Учился в Ивановской школе, закончил Львовский лицей им. Героев Крут, Тернопольский национальный экономический университет. Играл в местной футбольной команде. На прошлых местных выборах баллотировался в депутаты Ивановской общины, но не набрал необходимое количество голосов".

Молодого человека уже похоронили. Проститься с сыном с заработков из Израиля, приехал его отец. В горе – мать, сестра, бабушка и другие родственники Владимира.

Расстроен нелепой гибелью односельчанина представитель футбольной команды «Ивановка» Степан Вербовецкий. Газета приводит его воспоминания: "Парень играл за местную футбольную команду, был хорошим защитником. Его хотели видеть в своих командах тренеры по Чорткивщини, Гусятинщини, Теребовлянщине.

Володя был очень ответственным, спокойным, неконфликтным, это подтвердит любой из деревни. Бывало, он своим микроавтобусом подвозил на игру нашу команду в другие населенные пункты. Всегда веселый, умел уместно пошутить. До сих пор перед глазами его добрая улыбка..."

Но пасхальная трагедия отзовется и на друзьях Владимира. Руководитель пресс-службы прокуратуры Тернопольской области Леся Гурецкая сообщила корреспонденту УНИАН, что против напавших на дом ветерана АТО открыто уголовное производство по ст. 162 Уголовного кодекса - о нарушении неприкосновенности жилища.

Данный случай можно расценивать как еще один камушек в стену против давно и настойчиво обсуждаемого вопроса о праве на оружие для самообороны. Помните знаменитое чеховское выражение: "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить"? Далеко не все и не всегда успеют этим оружием воспользоваться для самообороны. Но кто успеет – будет стрелять! И поводов брать дела под свой контроль у министра внутренних дел, кто бы им на тот момент ни был, станет значительно больше.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Все по теме:

Убийства, Арсен Аваков, Ветераны АТО, Глещава, АТОшники.
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