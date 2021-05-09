Украина получила уже более миллиона доз вакцины против коронавируса CoronaVac

В Украину доставили еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

Об этом сообщил у себя в Фейсбук глава Минздрава Максим Степанов.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", - написал он.

Степанов напомнил, что всего Украина заказала 1,9 млн. доз этой вакцины, из которых более чем 1,2 млн уже пришло.

Как сообщалось ранее, первую партию вакцины Sinovac в 200 тысяч доз привезли в Украину еще в конце марта, однако начали ее применять лишь 13 апреля.

30 апреля Украина получила вторую партию CoronaVac в 500 тысяч доз.

Более детально о том, что из себя представляет вакцина Sinovac можно прочитать в соответствующем материале "Телеграфа" по этой ссылке.