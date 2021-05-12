Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Оранжевых" зон почти не осталось: как сегодня выглядит "коронавирусная" карта Украины
"Оранжевых" зон почти не осталось: как сегодня выглядит "коронавирусная" карта Украины
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
ВСУ уже мыслят по-НАТОвски: Таран объяснил, как Украина будет противостоять России
ВСУ уже мыслят по-НАТОвски: Таран объяснил, как Украина будет противостоять России

"Оранжевых" зон почти не осталось: как сегодня выглядит "коронавирусная" карта Украины

"Оранжевых" зон почти не осталось: как сегодня выглядит "коронавирусная" карта Украины
14:42 Сегодня Телеграф

Несмотря на отсутствие "красных" зон в Украине из-за коронавируса, которым на утро среды, 12 мая, заболели 4538 новых пациентов, две области по COVID-19 еще остаются в "оранжевой зоне".

Об этом можно судить из данных Минздрава по состоянию на среду, 12 мая.

В частности, из "оранжевой" зоны карантина пока не выбывают Николаевская и Черкасская области. Так, несмотря на то, что Николаевская область входит в ТОП-9 регионов по наименьшему показателю заболеваемости (36,4% при допустимых 100%), при этом возглавляет антирейтинг по показателям выявления случаев инфицирования за последние три дня – 9, 10 и 11 мая.

По Черкасской области ситуация намного хуже. В отличие от Николаевской области эпидпорог в этом регионе лишь на 8,1% не дотягивает до допустимых 100%. При этом здесь также превышают показатели выявления случаев инфицирования за дни, указанные выше.

Все остальные области Украины находятся на данный момент в "желтой" зоне карантина.

Коронавирус 12 мая

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Черкасская область может оказаться в "красной" зоне из-за коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 350

Все по теме:

Украина, Николаевская область, Черкасская область, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
05 "Опозорились на 7-й год войны": жители Луганска требуют трибунал для боевиков "ЛНР"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убивший учителей и школьников казанский стрелок сделал признание
Убивший учителей и школьников казанский стрелок сделал признание
Убирают до сих пор: появились видео момента и последствий пьяной аварии с бетономешалкой в Киеве
Убирают до сих пор: появились видео момента и последствий пьяной аварии с бетономешалкой в Киеве
Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
&quot;Какой же Гуф мудак&quot;: сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
"Какой же Гуф мудак": сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь