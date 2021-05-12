"Оранжевых" зон почти не осталось: как сегодня выглядит "коронавирусная" карта Украины

Несмотря на отсутствие "красных" зон в Украине из-за коронавируса, которым на утро среды, 12 мая, заболели 4538 новых пациентов, две области по COVID-19 еще остаются в "оранжевой зоне".

Об этом можно судить из данных Минздрава по состоянию на среду, 12 мая.

В частности, из "оранжевой" зоны карантина пока не выбывают Николаевская и Черкасская области. Так, несмотря на то, что Николаевская область входит в ТОП-9 регионов по наименьшему показателю заболеваемости (36,4% при допустимых 100%), при этом возглавляет антирейтинг по показателям выявления случаев инфицирования за последние три дня – 9, 10 и 11 мая.

По Черкасской области ситуация намного хуже. В отличие от Николаевской области эпидпорог в этом регионе лишь на 8,1% не дотягивает до допустимых 100%. При этом здесь также превышают показатели выявления случаев инфицирования за дни, указанные выше.

Все остальные области Украины находятся на данный момент в "желтой" зоне карантина.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Черкасская область может оказаться в "красной" зоне из-за коронавируса.