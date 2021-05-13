В части Украины учебный год в школах продолжится летом: названы города

Ряд областных центров Украины принял решение продлить учебный процесс в школах до июня.

Так, власти Сум приняли решение о продлении учебы в школах до 11 июня, сообщает местное интернет-издание "Данкор" со ссылкой на начальницу горуправления образования Антонину Данильченко.

По ее словам, такое решение связано с тем, что учебный процесс должен длится не меньше 175 рабочих дней, а каникулы не меньше 30 дней. А осенью они длились на неделю больше. Поэтому 11 июня будет последним учебным днем. Однако в последние дни оценки уже будут выставлены.

В Черкассах учебный год завершится 8 июня, о чем сообщил в четверг Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета на странице в соцсети Facebook.

"В этом учебном году эти 175-ть дней завершаются 8 июня. Именно поэтому этот день и был определен, как конец обучения в школах. Сейчас обучение проходит по плану, поскольку дистанционка - это все-таки одна из форм обучения, это абсолютно нормально в нынешних условиях и на продолжительность учебного процесса это не влияет", - отметила по этому поводу заместитель городского головы Черкасс Марина Гаркавая.

В Хмельницком Департамент образования и науки горсовета рекомендует школам города закончить обучение 11 июня.

"В частности, для 1-4 классов в период с 31 мая по 11 июня следует организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики. Что касается учеников старших классов, которые весь апрель учились дистанционно, то у них будет еще месяц, чтобы в классно-урочной форме обучения закрепить знания, полученные во время дистанционного обучения", - приводит ТРК "Місто" слова директора Департамента образования и науки Надежды Балабуст.

Она также отметила, что если город будет находиться в желтой или оранжевой зонах угрозы распространения коронавируса, то Департамент будет рекомендовать проводить последние звонки для выпускных классов на свежем воздухе.

Также учебный год будет продлен в некоторых школах Кропивницкого, сообщает местное издание " Тoчка дoступу".

По словам начальницы управления образования городского совета Ларисы Костенко, ученики 11-х классов закончат учебный год в 20-х числах мая, а начальная школа в некоторых заведениях будет учиться до 7 или 14 июня. Это зависит от того, сколько учебное заведение находилось на карантине.

При этом по словам Костенко, если родители против посещения ребенком учебного заведения, они могут написать заявление и получить задания для дистанционного обучения.

Как сообщалось, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев не исключал, что всем украинским школьникам придется ходить на занятия и в летний период.