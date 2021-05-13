Украинцев бесплатно протестируют на антитела к Covid-19 для исследования: кто и как сможет поучаствовать

Ближайшим летом в Украине запустят эксперимент, в ходе которого украинцам начнут массово делать тесты на наличие антител к коронавирусу и штаммов на добровольных началах.

Этот эксперимент, в котором примут участие 9 тысяч украинцев из глубинки и областных центров разных возрастов и пола, пройдет в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения и Всемирного банка.

Об этом на брифинге в четверг, 13 мая, рассказала заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.

Этот эксперимент, который будет проходить в два этапа, позволит определить степень распространения среди украинцев штаммов и антител к COVID-19.

Первый этап предусматривает формирование мобильных бригад, в которые будут входить социологические работники и медики. Они, по соглашению граждан, будут проводить опросы и брать у них образцы крови для тестов на наличие антител иммуноглобулинов M и G и их исследования в лабораториях.

Второй этап, по ее словам, будет предусматривать обработку заполненных анкет и формирование реальных статистических результатов.

Как сообщал "Телеграф", ранее на утро четверга, 13 мая в Украине зарегистрировано 6 813 людей с коронавирусом. В Украине с начала пандемии "корону" подхватили 2,13 млн граждан, умерли 47,3 тысячи человек, выздороветь удалось 1,81 млн украинцев.