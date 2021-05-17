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"Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым

"Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
07:39 Сегодня Телеграф

В Госбюро расследований 8 месяцев изучали причины падения Ан-26 под Чугуевом, на Харьковщине, в результате которого погибли 26 военных Харьковского университета воздушных сил. Окончательный ответ им удалось найти в записях с черных ящиков.

Об этом 16 мая сообщили в сюжете ТСН.

25 сентября 2020, 20:44.

Командир экипажа: "Добавляй, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавляю!"

Командир экипажа: "Флюгуй, бл ** ь!" 

Бортовой техник: "Флюгую левый !!! В флюгере ... Управление как?" 

Командир экипажа: "Никак !!!"

Далее связь обрывается, а что было потом - видела вся страна.

Отметим, в тот день, 25 сентября, в военной части проходили учебные полеты. На самолет Ан-26Ш загрузилась группа курсантов с инструктором, всего 27 человек. По мнению следователей, это было первым нарушением.

В ГБР увидели целую цепочку подобных решений и действий, которые привели к катастрофе. Дело в том, что один штурвал был в руках 30-летнего командира экипажа Богдана Карманы, другим руководили двое курсантов - по очереди, с позывными 97 и 99. Следствие подчеркивает, что, по инструкции, курсант-летчик за штурвалом может сидеть, но на борту в таком случае не должно быть ни одного человека. 

Отмечается также, что руководитель полетов Александр Жук дал добро на взлет борту для выполнения упражнения "конвейер".

"Конвейер" - это намотки кругов самолетом без остановки. Взлет, круг, заход на посадку, касание земли около 20 секунд и снова взлет. Но по таблице полетов в тот день, данная группа должна была осуществлять совсем иное упражнение - "заруливания". Она предусматривает взлет, круг, посадку, полную остановку и заруливания в бокс. Где самолет осматривается техниками, а группы курсантов сменяют друг друга", - говорится в материале ТСН.

Но по каким-то причинам планы сменились. Ключевым же моментом, после которого ситуация начала приближаться к катастрофе, считается этот:

Командир экипажа: "Разрешили 99"

Бортовой техник: "Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял".

Штурман: "200 решения"

Курсант "99": "Взлетаем".

Командир экипажа: "Что ты говоришь, Олег?"

Бортовой техник: "Левый не загружается"

Уже поднявшись в небо на борту поняли, что самолет не запускается на полную мощность, то есть правый двигатель работает на 100%, а левый на 40%. Борт начал терять скорость.

Командир экипажа: "Что руководителю докладывать, нет?"

Бортовой техник: "Скажи падения ИКМа"

Командир экипажа: "99, падение ИКМа"

Руководитель полетов: "99, принято"

Через 7 минут руководитель полетов скажет только одну фразу "посадку разрешаю".

Курсант "99": "99, после дальнего, шасси механизация выпущена к посадке готов"

Руководитель полетов: "99, посадку разрешил"

С посадкой, как известно, на борту не справились. Самолет упал с высоты 17 метров и взорвался.

Командир экипажа: "Добавляй, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавляю!"

Командир экипажа: "Еще добавь!"

Командир экипажа: "Бл ** ь, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавил !!! Надо флюгировать"

Командир экипажа: "Флюгируй, бл**ь"

Бортовой техник: "Флюгирую левый!!! В флюгере ... Управление как?"

Командир экипажа: "Никак!!!"

Штурман: "**и"

Командир экипажа: "Бл**ь!!!!!!!!!"

***

Напомним, что основной причиной падения Ан-26Ш под Чугуевом 25 сентября 2020 года, в результате чего разбились 26 курсантов Харьковского национального университета ВС им. Кожедуба, стал конвейерный режим полетов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,897

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Самолет, Чугуев, Ан-26.
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