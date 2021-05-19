Украину с головой накроет дождями, местами с грозой: синоптики озвучили прогноз погоды на 19 мая

19 мая в Украину циклон принесет дожди местами с грозой.

Об этом 18 мая сообщили синоптики УГМЦ.

Согласно прогнозу метеоцентра в центре и на севере температуры будут от +18 до +20 градусов.

Западные области будут более холодными, там воздух нагреется до +15 +18 градусов.

Самыми теплыми температурами смогут похвастаться южные и восточные регионы страны, днем градусники покажут от +20 до +23 градусов.

В среду столицу накроет мелким дождем, который усилится к вечеру, а облачная погода продлится весь день.

Температуры воздуха будут от +16 до +18 градусов.

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Гробань удивил украинцев прогнозом погоды на лето.

Тем временем, 18 мая, несмотря на высокие температуры в Украине по-прежнему выпадают осадки в виде снега.